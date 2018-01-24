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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    6 eksikle çalıştı

    Trabzonspor 6 eksikle çalıştı

    , hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip bugün yaptığı antrenmanı 6 oyuncusundan eksik olarak gerçekleştirdi.

    , hafta sonu Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan , Novak, Castillo ve ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı. Kendisine kulüp bulamadığı için geri dönen Theo Bongonda ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda maç yapıldı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:33
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