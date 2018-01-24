Trabzonspor 6 eksikle çalıştı

Trabzonspor, hafta sonu Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan Burak Yılmaz, Novak, Castillo ve Mustafa Akbaş ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı. Kendisine kulüp bulamadığı için geri dönen Theo Bongonda ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda maç yapıldı.