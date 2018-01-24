Trabzonspor 6 eksikle çalıştı
Trabzonspor, hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip bugün yaptığı antrenmanı 6 oyuncusundan eksik olarak gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hafta sonu Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakat olan Burak Yılmaz, Novak, Castillo ve Mustafa Akbaş ile izinli olan Tomas Hubocan katılmadı. Kendisine kulüp bulamadığı için geri dönen Theo Bongonda ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bordo mavililer antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda maç yapıldı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:33
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
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