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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Stoper sıkıntısı

    Stoper sıkıntısı
    Fırtına'da F.Bahçe derbisi öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. 'ın sakatlığı, Hubocan'ın da kart cezalısı olması nedeniyle Uğur ve Durica dışında takımda stoper kalmadı. bu nedenle büyük bir sıkıntı yaşarken, Uğur- Durica ikilisine F.Bahçe derbisinde görev verecek. Genç stoper Hüseyin Türkmen ile ön libero Okay Yokuşlu da alternatif stoper olarak hazırlanacak.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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