Stoper sıkıntısı
Fırtına'da F.Bahçe derbisi öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. Mustafa Akbaş'ın sakatlığı, Hubocan'ın da kart cezalısı olması nedeniyle Uğur ve Durica dışında takımda stoper kalmadı. Rıza Çalımbay bu nedenle büyük bir sıkıntı yaşarken, Uğur- Durica ikilisine F.Bahçe derbisinde görev verecek. Genç stoper Hüseyin Türkmen ile ön libero Okay Yokuşlu da alternatif stoper olarak hazırlanacak.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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