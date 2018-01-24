CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Evde yenilmedi

    Evde yenilmedi

    ekibi, Rıza Çalımbay yönetiminde Medical Park’ta çıktığı 6 maçın 5’ini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Pazar günü de ezeli rakip F.Bahçe karşısında hedef 3 puan

    'in 19. haftasında pazar günü F.Bahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde evinde hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer, geride kalan yıl 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli hoca yönetiminde, yaklaşık 100 günlük süre içerisinde Trabzon'daki 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

    Ligde oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek Medical Park Stadı'nda 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 5-1 yendi, ile 1-1 kaldı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evde yenilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN