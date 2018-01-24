Evde yenilmedi
Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay yönetiminde Medical Park’ta çıktığı 6 maçın 5’ini kazandı, birinde ise berabere kaldı. Pazar günü de ezeli rakip F.Bahçe karşısında hedef 3 puan
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü F.Bahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde evinde hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer, geride kalan yıl 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli hoca yönetiminde, yaklaşık 100 günlük süre içerisinde Trabzon'daki 6 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Ligde oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek Medical Park Stadı'nda 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 5-1 yendi, Atiker Konyaspor ile 1-1 kaldı.
Ligde oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek Medical Park Stadı'nda 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'u 5-1 yendi, Atiker Konyaspor ile 1-1 kaldı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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