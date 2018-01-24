Bruno Cesar iddiası
Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Cesar da Fırtına'nın gündemine geldi. 29 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Lizbon'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapan bordo-mavili kulübün cevap beklediği belirtildi. Cesar bu sezon 25 maçta 2 gol atmayı başardı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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