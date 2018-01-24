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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    iddiası

    Bruno Cesar iddiası
    Sporting Lizbon'da forma giyen da Fırtına'nın gündemine geldi. 29 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Lizbon'a satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapan bordo-mavili kulübün cevap beklediği belirtildi. Cesar bu sezon 25 maçta 2 gol atmayı başardı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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