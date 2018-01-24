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    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    15 dakikada bitti

    15 dakikada bitti

    F.Bahçe ile pazar günü karşılaşacak ’un dün satışa çıkardığı biletler resmen yağmalandı. Misafir tribünü de mecburen açıldı, o biletler de anında bitti

    ile arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi biletler satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki satışa sunulan biletler ışık hızıyla tüketildi. gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturulurken, biletler 1-2 saat içinde tamamen bitti. Kale arkası ve maraton biletleri 1 saatte tükendi. Diğer biletler de bitince yönetim misafir tribününü de kendi seyircisine açtı.

    Sarı-lacivertliler, derbiye taraftar getiremeyecek. Ligin ilk yarısında da Trabzonspor taraftar götürmemişti. Buradaki 2 bin bilet de 15 dakikada bitti. Bu arada Trabzonspor biletleri satışa çıkarmak için resmi siteden yaptığı açıklamada kendi logosunun üzerindeki yıldızları kullanıp, F.Bahçe'nin yıldızlarını yok saydı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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