15 dakikada bitti
F.Bahçe ile pazar günü karşılaşacak Trabzonspor’un dün satışa çıkardığı biletler resmen yağmalandı. Misafir tribünü de mecburen açıldı, o biletler de anında bitti
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi biletler satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki satışa sunulan biletler ışık hızıyla tüketildi. gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturulurken, biletler 1-2 saat içinde tamamen bitti. Kale arkası ve maraton biletleri 1 saatte tükendi. Diğer biletler de bitince yönetim misafir tribününü de kendi seyircisine açtı.
Sarı-lacivertliler, derbiye taraftar getiremeyecek. Ligin ilk yarısında da Trabzonspor taraftar götürmemişti. Buradaki 2 bin bilet de 15 dakikada bitti. Bu arada Trabzonspor biletleri satışa çıkarmak için resmi siteden yaptığı açıklamada kendi logosunun üzerindeki yıldızları kullanıp, F.Bahçe'nin yıldızlarını yok saydı.
Sarı-lacivertliler, derbiye taraftar getiremeyecek. Ligin ilk yarısında da Trabzonspor taraftar götürmemişti. Buradaki 2 bin bilet de 15 dakikada bitti. Bu arada Trabzonspor biletleri satışa çıkarmak için resmi siteden yaptığı açıklamada kendi logosunun üzerindeki yıldızları kullanıp, F.Bahçe'nin yıldızlarını yok saydı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:14
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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