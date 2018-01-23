Burak Yılmaz’dan iyi haber

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi. Kasığında yırtık olma şüphesiyle MR'ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu akşam takımla birlikte Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.