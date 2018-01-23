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    23 Ocak 2018, Salı
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    ’dan iyi haber

    Burak Yılmaz’dan iyi haber

    ’ın çekilen sonucuna göre maçında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

    'un golcü oyuncusu , Atiker Konyaspor ile yapılan müsabakada kasığında oluşan ağrılar nedeniyle hastanede kontrolden geçirildi. Kasığında yırtık olma şüphesiyle 'ı çekilen yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu akşam takımla birlikte maçı hazırlıklarına başlayacak olan Burak, maçta ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:05
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