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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    İki bitiyor

    İki transfer bitiyor

    25 yaşındaki sol bek Novak artık imzaya çok yakın, Fransız hücum oyuncusu için de girişimlerin tam gaz sürdüğü dile getirildi

    Transfer çalışmalarını sürdüren 'da somut gelişmeler yaşanıyor. Novak ve için temaslar iyice hızlandırılmış durumda. Yönetim, Danimarka'nın FC Midtjylland takımından etmek istediği Çek sol bek için 2 milyon 250 bin euro'yu gözden çıkardı. Bordo-mavililerin uzun süredir transferi için uğraştığı oyuncu için yaptığı resmi teklifte biraz daha fiyat artırımına gittiği ve son olarak 2 milyon 250 bin euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Başkan Muharrem Usta, "Her şey yolunda. Büyük ihtimalle bu iş olumlu biter" dedi. Las Palmas'tan alınmak istenen 31 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Remy için de temaslar devam ediyor. Daha önce bordomavili yönetim transferde önemli mesafe kat etmesine rağmen, sürekli yeni menajerlerin devreye girmesi sorun oldu. Başkan Muharrem Usta'nın bu gelişme üzerine direkt Remy'nin kendisi ve 1 numaralı menajeri ile diyaloğa geçtiği öğrenildi. Remy'nin gelmek istemesi en büyük koz.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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