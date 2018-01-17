İki transfer bitiyor
25 yaşındaki sol bek Novak artık imzaya çok yakın, Fransız hücum oyuncusu Remy için de girişimlerin tam gaz sürdüğü dile getirildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da somut gelişmeler yaşanıyor. Novak ve Remy için temaslar iyice hızlandırılmış durumda. Yönetim, Danimarka'nın FC Midtjylland takımından transfer etmek istediği Çek sol bek Filip Novak için 2 milyon 250 bin euro'yu gözden çıkardı. Bordo-mavililerin uzun süredir transferi için uğraştığı oyuncu için yaptığı resmi teklifte biraz daha fiyat artırımına gittiği ve son olarak 2 milyon 250 bin euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Başkan Muharrem Usta, "Her şey yolunda. Büyük ihtimalle bu iş olumlu biter" dedi. Las Palmas'tan alınmak istenen 31 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Remy için de temaslar devam ediyor. Daha önce bordomavili yönetim transferde önemli mesafe kat etmesine rağmen, sürekli yeni menajerlerin devreye girmesi sorun oldu. Başkan Muharrem Usta'nın bu gelişme üzerine direkt Remy'nin kendisi ve 1 numaralı menajeri ile diyaloğa geçtiği öğrenildi. Remy'nin gelmek istemesi en büyük koz.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
İki transfer bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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