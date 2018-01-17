Çalımbay’dan iki değişiklik
FIRTINA'nın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor ile oynanan maçta beklenen kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Burak'ın Rodallega'ya forma veren Çalımbay, kalede de Onur'un yerine Esteban'ı görevlendirdi. Deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmada daha az forma şansı bulan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya süren tecrübeli hoca dün ise ilk 11'inde değişiklik yaptı. Çalımbay; Kamil Ahmet'in yerine Pereira'ya, ayrılan Mas'ın yerine Mustafa'ya, Sosa'nın yerine Yusuf'a ve Bero'nun yerine Abdülkadir'i oynattı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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