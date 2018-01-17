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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Çalımbay’dan iki değişiklik

    Çalımbay’dan iki değişiklik
    FIRTINA'nın teknik direktörü , Atiker Konyaspor ile oynanan maçta beklenen kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Burak'ın Rodallega'ya forma veren Çalımbay, kalede de Onur'un yerine Esteban'ı görevlendirdi. Deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmada daha az forma şansı bulan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya süren tecrübeli hoca dün ise ilk 11'inde değişiklik yaptı. Çalımbay; Kamil Ahmet'in yerine Pereira'ya, ayrılan Mas'ın yerine Mustafa'ya, Sosa'nın yerine Yusuf'a ve Bero'nun yerine Abdülkadir'i oynattı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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