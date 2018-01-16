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    16 Ocak 2018, Salı
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    - | CANLI YAYIN

    Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI YAYIN

    , Ziraat son 16 turu rövanş maçında Konyaspor’u yenerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkmak istiyor... Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.

    Ziraat son 16 turu ilk maçında deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan , rövanşta kendi sahasında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

    İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Esteban, Uğur, Hubocan, , Pereira, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Rodallega.

    Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Filipovic, , Skubic, Moke, , Ömer Ali, Vedat, Bourabia, Milosevic.

    ASpor CANLI YAYIN

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:59
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