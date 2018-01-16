Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI YAYIN
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Konyaspor’u yenerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkmak istiyor... Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, rövanşta kendi sahasında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Esteban, Uğur, Hubocan, Mustafa Akbaş, Pereira, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Rodallega.
Atiker Konyaspor: Serkan, Ferhat, Filipovic, Ali Turan, Skubic, Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Vedat, Bourabia, Milosevic.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:59
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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