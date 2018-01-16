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    16 Ocak 2018, Salı
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    Tek hedef tur

    Tek hedef tur

    bugün Konyaspor’u yenerek ’nda çeyrek finale çıkmak istiyor

    Ziraat son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan , bugün rövanşta kendi sahasında kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Sakatlığı bulunan Burak'ın oynamayacağı maçta teknik direktör Rıza Çalımbay, kazanmak için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Geride kalan kampın formda isimleri Rodallega ile Abdülkadir, Atiker Konyaspor sınavında bordo-mavili takımın önemli silahları olmaya hazırlanırken, tribünlerin de önemli bir bölümünün dolması bekleniyor. Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi beklenirken, yönetim de turun geçilmesi durumunda oyunculara dolgun bir prim vermeyi planlıyor.

    KUPA GOLCÜSÜ RODALLEGA
    Karadeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 3 maçta attığı 15 golün (Çorum 6-0, Erzurum 4-0 ve 5-1) yarısı Hugo Rodallega'dan geldi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 3 maçta toplam 7 gol kaydederek inanılmaz bir istatiğe ulaştı. 'ın sakatlığı nedeniyle bugünkü Konyaspor sınavında Rodallega forvette görev alacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı santrfor, bugün takımın en önemli silahlarından biri olacak. İyi istatistiğini sürdürürse bordo-mavililerin işi oldukça kolaylaşacak.

    Hakikatan zor bir gün ve maç... (Mini yorum: Olcay Çakır)
    Zor maç olacak... İki ayaklı karşılaşmalarda ilk maçta deplasmanda atılan anlamlı bir gol turun kapısını büyük ölçüde aralar. Ama atamadı Trabzonspor. Kendi tarihi açısından belki de en stresli sonuçla dönüldü Konya'dan. Rıza hoca da farkında turu geçmenin zor olacağının. Haliyle taraftarları tribüne istedi. Golü erken bulursa Trabzonspor senaryo istediği gibi yazılabilir. Eğer gol gecikirse taraftar reaksiyonu nasıl gelişir o pek bilinmez. Haliyle bugün Trabzonspor sezon başı itibariyle belki de sezonu yeniden dizayn edecek kendi adına. Hakikaten zor bir gün
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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