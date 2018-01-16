Tek hedef tur
Trabzonspor bugün Konyaspor’u yenerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkmak istiyor
KUPA GOLCÜSÜ RODALLEGA
Karadeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 3 maçta attığı 15 golün (Çorum 6-0, Erzurum 4-0 ve 5-1) yarısı Hugo Rodallega'dan geldi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 3 maçta toplam 7 gol kaydederek inanılmaz bir istatiğe ulaştı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle bugünkü Konyaspor sınavında Rodallega forvette görev alacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı santrfor, bugün takımın en önemli silahlarından biri olacak. İyi istatistiğini sürdürürse bordo-mavililerin işi oldukça kolaylaşacak.
Hakikatan zor bir gün ve maç... (Mini yorum: Olcay Çakır)
Zor maç olacak... İki ayaklı karşılaşmalarda ilk maçta deplasmanda atılan anlamlı bir gol turun kapısını büyük ölçüde aralar. Ama atamadı Trabzonspor. Kendi tarihi açısından belki de en stresli sonuçla dönüldü Konya'dan. Rıza hoca da farkında turu geçmenin zor olacağının. Haliyle taraftarları tribüne istedi. Golü erken bulursa Trabzonspor senaryo istediği gibi yazılabilir. Eğer gol gecikirse taraftar reaksiyonu nasıl gelişir o pek bilinmez. Haliyle bugün Trabzonspor sezon başı itibariyle belki de sezonu yeniden dizayn edecek kendi adına. Hakikaten zor bir gün
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:36
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
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123654 beşiktaşlılar üzgün..
Tek hedef tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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