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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    , 'a bildirdi!

    Trabzonspor, KAP'a bildirdi!

    , Arjantinli yıldızı 'nın bonservisinin Milan'dan alındığını 'a bildirdi.

    İşte KAP'a yapılan o açıklama:

    Profesyonel futbolcumuz ' nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Saygılarımızla,

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:53
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