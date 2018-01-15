Trabzonspor, KAP'a bildirdi!

İşte KAP'a yapılan o açıklama:



Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa' nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,