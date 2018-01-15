Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın bonservisinin Milan'dan alındığını KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan o açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa' nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:53
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
TS61 Yazık giden paralara para yapan futbolcuları satın 1 2 sene genç kadroyla oynayın düşersekte düşelim külübün batmasındır iyidir bak başakseh
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Sosyal medyada Arda krizi!
Toplam 6
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Fidan Yazık ne hale düştük işte bu yüzden fazla ileriye giden ok galer e bakın verır bayıl real madride modric Reale da kabuk değiştirin bırakın
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Trabzon'un yıldızına dev teklif! Valencia...
Toplam 12
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TS Hemen satin.
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