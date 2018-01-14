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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Novak için pazarlık

    Novak için pazarlık
    Fırtına, esas mevkii sol bek olmasına rağmen sol stoper olarak da oynayabilen Midtjylland'lı Novak için ilk etapta yaptığı teklifi biraz daha artırarak 1 milyon 500 bin euro'ya kadar çıkarmıştı. 27 yaşındaki savunmacının da 'a gelmek istemesiyle eli güçlenen bordo-mavililerin, 'da Danimarka ekibinin yöneticileri ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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