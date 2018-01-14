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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Lavezzi sesleri

    Lavezzi sesleri

    Başkan Muharrem Usta'dan 'a sol kanat Ezeguiel Lavezzi önerisi geldi…

    2017'yi Çin Ligi ekibi Hebei China Fortine takımında tamamlayan ve bonservisi elinde bulunan sol kanat için geçtiğimiz günlerde ilk araştırmayı yapıldı. 32 yaşındaki Lavezzi, forvet arkasında da görev yapabiliyor. Çin Ligi'nde sezonu 20 gol, 15 asistlik üst düzey bir performans ile tamamlayan Lavezzi için son kararı verecek.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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