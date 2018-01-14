Lavezzi sesleri
Başkan Muharrem Usta'dan Rıza Çalımbay'a sol kanat Ezeguiel Lavezzi önerisi geldi…
2017'yi Çin Ligi ekibi Hebei China Fortine takımında tamamlayan ve bonservisi elinde bulunan sol kanat için geçtiğimiz günlerde ilk araştırmayı yapıldı. 32 yaşındaki Lavezzi, forvet arkasında da görev yapabiliyor. Çin Ligi'nde sezonu 20 gol, 15 asistlik üst düzey bir performans ile tamamlayan Lavezzi için son kararı Rıza Çalımbay verecek.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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