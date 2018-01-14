Dev takas! Trabzonspor'dan Castillo teklifi
Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olmasının ardından Trabzonspor'dan bomba bir takas teklifi geldi.
Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay devre arası transferde ısrarla kanat oyuncusu isterken, Başkan Muharrem Usta'nın sezon başında transferi gerçekleşmeyen Edin Visca transferi için Başakşehir ile yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Buna göre İstanbul ekibinin hocası Abdullah Avcı'nın Edin Visca'ya karşılık Trabzonspor'dan Castillo'yu talep ettiği öğrenildi. Ancak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Karadeniz ekibinden Castillo'nun yanı sıra 2 Milyon Euro istediği belirtildi.
Başkan Usta'nın 2 Milyon Euro'yu kabul etmediği ve Visca ile Castillo'yu kafa kafaya transfer etmek istediğini söyledi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi. (Taka)
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:14
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Sonuna kadar savaşacağız
Toplam 1
Yorum
yavuz kusura bakmada aykut kocaman sen fenere hoca olaman başkanla birlikde defolun gidin senden şampiyon olamaz
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RvP'nin maliyeti: 20 Milyon 330 bin euro
Toplam 1
Yorum
yavuz aziz beyin azizligi koskoca feneri rezil ettin hala bu takımın başkanı olarak duruyon yazıklar olsun senin gibi başkana rezil ettin takımı
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Kapımız sana sonuna kadar açık
Toplam 3
Yorum
Gökhan Fenerbahçe'nin disiplinsiz tavırları yüzünden gönderdiği, düzensiz form tutan bir futbolcuyu kendi takımımda görmek istemem.
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