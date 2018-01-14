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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Dev takas! 'dan teklifi

    Dev takas! <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/castillo?id=7dd5d02d-0df4-4fe8-8872-1df236b2a73e" class="" rel="tag">Castillo</a> teklifi

    'ın 'e olmasının ardından 'dan bomba bir takas teklifi geldi.

    Bordo mavili takımda teknik direktör devre arası transferde ısrarla kanat oyuncusu isterken, Başkan Muharrem Usta'nın sezon başında transferi gerçekleşmeyen transferi için ile yeni bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

    Buna göre ekibinin hocası 'nın 'ya karşılık 'dan 'yu talep ettiği öğrenildi. Ancak Başkanı 'ın ekibinden 'nun yanı sıra 2 Milyon Euro istediği belirtildi.

    Başkan Usta'nın 2 Milyon Euro'yu kabul etmediği ve Visca ile Castillo'yu kafa kafaya etmek istediğini söyledi. Görüşmelerin devam edeceği belirtildi. (Taka)

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:14
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