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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Adem’den Trabzon itirafı

    Adem’den Trabzon itirafı
    Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu 'ten Trabzonspor itirafı geldi. 30 yaşındaki forvet, "Trabzonspor ile 2 kez imza aşamasına gelmiştim. Hatta artık Trabzonspor'un futbolcusu olduğum bile bana söylendi. Ama Kasımpaşa bırakmadı. Trabzon'da oynamak isterim" dedi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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