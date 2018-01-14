Adem’den Trabzon itirafı
Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adem Büyük'ten Trabzonspor itirafı geldi. 30 yaşındaki forvet, "Trabzonspor ile 2 kez imza aşamasına gelmiştim. Hatta artık Trabzonspor'un futbolcusu olduğum bile bana söylendi. Ama Kasımpaşa bırakmadı. Trabzon'da oynamak isterim" dedi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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