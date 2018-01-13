Burak gidiyor mu? Usta açıkladı...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: "Burak ile çıktığımız ve yürüyeceğimiz yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerde ve çok mutludur.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, golcü oyuncuları Burak Yılmaz'ın bordo-mavili takımda çok mutlu olduğunu kaydetti.
Usta, yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Aslanlar gibi işimize devam ediyoruz. Burak gibi bir golcüye çok transfer teklifi gelir. Bu durum gurur vericidir. Ancak Burak ile çıktığımız ve yürüyeceğimiz yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerde ve çok mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın, Burak Türkiye'nin bir numara golcüsüdür."
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
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