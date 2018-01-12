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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Camianın beklentilerini karşılayacağız

    Camianın beklentilerini karşılayacağız
    Teknik direktör , camianın beklentilerini karşılayacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçlar oynayacaklarına dikkat çeken Çalımbay, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka yükselecektir" diye konuştu.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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