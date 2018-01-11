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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Sosa için ödeme yapılacak

    Sosa için ödeme yapılacak
    Fırtına, yarım sezon kiraladığı 'nın bonservisini almaya hazırlanıyor. Sezon başında kiralanan Jose Sosa'nın sözleşmesi 15 Ocak'ta sona eriyor. Finansal Fair Play kurallarına takılmamak için yapılan bu uygulama sonrasında Sosa'nın bonservisi için birkaç gün içerisinde ödeme yapılacak. Arjantinli oyuncu için Milan'a 3 milyon 400 bin euro daha ödenecek.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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