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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Ömer satılık değil

    Ömer satılık değil
    Karadeniz ekibinin transfer gündeminde olan Teleset Mobilya Akhisarspor'un sol beki Ömer Bayram için resmi açıklama geldi! Bayram için Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, "Benim satılık oyuncum yok. Kadromuzdan hiçbir oyuncuyu kimseye satmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. , Novak'ın yedeği olarak 26 yaşındaki oyuncuyu belirlemişti.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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