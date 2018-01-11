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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    İyiterzi gönderildi

    İyiterzi gönderildi
    Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden , idari menajer Muammer İyiterzi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "İyiterzi'ye bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder başarılar dileriz" denildi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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