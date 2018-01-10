Trabzonspor, Mas'ın yerini doldurdu! Anlaşma sağlandı...
Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a gönderen Trabzonspor, Filip Novak ile prensipte anlaşma sağladı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:40
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
Trabzonspor, Mas'ın yerini doldurdu! Anlaşma sağlandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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