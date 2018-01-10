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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , Mas'ın yerini doldurdu! Anlaşma sağlandı...

    Trabzonspor, Mas'ın yerini doldurdu! Anlaşma sağlandı...

    Emmanuel Mas'ı 'a gönderen , ile prensipte anlaşma sağladı.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:40
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    Trabzonspor, Mas'ın yerini doldurdu! Anlaşma sağlandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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