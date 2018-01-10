Olcay Şahan: “Kardeşlerimizi her zaman destekleriz”
Trabzonspor’un, 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçından sonra konuşan Olcay Şahan, herkesin daha çok çalışması gerektiğini söyleyerek, “Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz” dedi.
Performanslarının üzerine koymaları lazım. Perfomansları çok iyi inşallah devam ederler. Daha çok çalışmaları lazım. Burak abi ve Onur ile elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz" diye konuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:02
-
Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
-
Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
-
Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
Olcay Şahan: “Kardeşlerimizi her zaman destekleriz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.