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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    : “Kardeşlerimizi her zaman destekleriz”

    Olcay Şahan: “Kardeşlerimizi her zaman destekleriz”

    ’un, 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçından sonra konuşan , herkesin daha çok çalışması gerektiğini söyleyerek, “Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz” dedi.

    Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren burada 1461 Trabzon ile hazırlık maçı oynadı. 1-1 berabere biten maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor oyuncusu , iyi bir maç olduğunu ifade ederek, "Hocamız takımı da altyapıyı da görebildi. Kamp çok iyi gidiyor. Abdülkadir, Yusuf ve Rahim hepsi benim kardeşim.

    Performanslarının üzerine koymaları lazım. Perfomansları çok iyi inşallah devam ederler. Daha çok çalışmaları lazım. Burak abi ve Onur ile elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz" diye konuştu.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:02
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