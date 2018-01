Çalımbay: Sol bek ve kanat transferi şart

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve sol kanat oyuncusu Olcay Şahan, 1461 Trabzon ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, tüm takım olarak şuanda Atiker Konyaspor ile lig ve kupada oynayacakları iki maça odaklandıklarını ifade ederek şunları söyledi: "İki gün üst üste hazırlık maçı oynadık. Burada skor önemli değil. Önemli olan arkadaşlarımızı hazır bir hale getirmek. Herkesi oynattık, şans verdik. Bütün arkadaşlarımızı 90 dakika oynatmaya çalıştık. Skor önemli değil. Önemli olan burada kazanacağımız şeyler. Önemli olan üst üste oynayacağımız Atiker Konyaspor maçları. Bütün hazırlığımız bu yönde. Sakat olan arkadaşlarımızı kullanmadık ama maç eksiği olan arkadaşlarımızı iki maçta da oynattık. Hazırlık döneminin bir bölümü güzel geçti. Yarın izin vereceğiz, ondan sonra tekrar başlayacağız. Kritik maçlar oynayacağız. Kupa var, ardından lig maçları var. Şuanda bütün takım olarak oraya odaklandık. Burada ki bütün çalışmalarımızın hedefi o maçlar. Taraftarlarımızla birleşip önce kupa maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra lige iyi başlamamız gerekiyor. Çok iyi istikrar yakalamıştık, onu ikinci yarı devam ettirmek istiyoruz. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Ligin bir ikinci yarısı da yok, o nedenle her maç final niteliğinde."



"SOL BEK VE KANAT OYUNCU TRANSFERİ ŞART"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, bu konuda şöyle dedi: "Bizim buradaki maçlarda gösterdi ki kesinlikle oyuncuya ihtiyacımız var. Özellikle sol bek ve iyi bir kanat oyuncusu kesinlikle şart. İki kanat oyuncusu büyük ihtimal ayrılacaklar. Stoperde var. Ama büyük öncelik bu iki mevki. Onları almamız gerekiyor çünkü gerçekten ihtiyacımız var. Sol bekte Mustafa olsa bile kesinlikle o bölgede transfere ihtiyacımız var. Tek kişi ile gidemezsiniz. Her tarafta alternatiflerin olması gerekiyor. Bütün yönetim, başkan çok uğraşıyor. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Bizim de belli kriterlerimiz var onların dışına çıkamıyoruz. Lig ve kupa maçlarına kadar transferlerden en az ikisini yapabilirsek bizim için çok büyük bir avantaj olur. Şuan uğraşılıyor ama net bir şeyimiz yok."



"DAHA GAYRETLİ OLMASI GEREKEN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Takımdaki bazı oyuncuların performanslarını artırmaları gerektiğini ifade eden Çalımbay, "Kampta öne çıkan veya öne çıkmayan diye bir şey yok. Sadece arkadaşlarımızdan hepsinin bu hazırlık döneminde kapasitelerinin üzerine çıkmalarını istiyoruz ki lige net şekilde girelim. Herkes gayretli şekilde çalışıyor. Daha da gayretli olması gereken arkadaşlarımız var. Onların da bir an önce kendi kapasitelerine ulaşmaları gerekiyor. Günümüz var, ama bizim şuanda tek düşüncemiz Konya maçı. Bütün arkadaşlarımızı deniyoruz. Kesinlikle bugün 1461 Trabzon ile oynarken galibiyetle ya da çok iyi bir sonuçla bitirmeyi hedeflemedik. Maç eksiği olanlar oynadı. Kucka da oynadı çünkü dün bir devre oynadığı için bugün de görev verdik. Savaş'ı ve görelim diye oynattık. 1461 Trabzon'un Furkan'a ihtiyacı vardı onu oraya verdik. Hüseyin'den çok memnunum. İnşallah çok iyi futbolu olacak. Herkese şans verdik. Ama bizim bütün amacımız Atiker Konyaspor ile oynayacağımız iki maç. Bu maçları yüksek derecede antrenman diye düşündük. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çalışmadan çok memnunum. İnşallah bu çalışmayı oynayacağımız maçlara yansıtmamız gerekiyor" diyerek açıklamalarını tamamladı.



OLCAY ŞAHAN: "İNŞALLAH İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLARIZ"

Atiker Konyaspor maçıyla ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini belirten Olcay Şahan ise "İyi bir hazırlık maçı oldu. İki Trabzonspor karşılıklı oynadı. Dün yoğun bir maçımız vardı. Çoğu oyuncular oynadı. O yüzden bugün biraz daha yorgunduk. Hocamız altyapıyı da bizi de iki takımı görebildi. Burada birkaç günümüz daha kaldı. Kampımız çok iyi geçiyor, sakatlık yok. İnşallah buradan dönüp Atiker Konyaspor maçıyla ikinci yarıya iyi başlarız" dedi.



"YARIN TRABZONSPOR'DA 1 SENEM DOLUYOR"

Yarın Trabzonspor'da 1 yılını tamamlayacağını anlatan Olcay, "Yarın bir sene oluyor. Tam bir sene öncesi Trabzon'a geldim. Gelişim çok güzeldi. İnşallah yarından itibaren geçen sene geldiğim başlangıç gibi devam edebilirim" diye konuştu.



"GENÇ OYUNCULAR DAHA ÇOK ÇALIŞMAZSA 'HAVAYA GİRDİ' DERLER"

Takımdaki genç oyunculara ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Olcay Şahan, "Abdülkadir olsun, Yusuf olsun, Abdurrahim olsun 3'ü de benim kardeşlerim. Yanımdan ayrılmıyorlar sağ olsunlar. Performans anlamında onların da üstüne koyması lazım. Şuanda oynadıkları performans, bizim Türk camiasından klasiktir, üstüne koymazsan çok kötü olursun. Genç oyuncu olduğun zaman hemen havaya girdin mesajları gelir. Çok iyi gidiyorlar, inşallah böyle devam ederler. Böyle devam ettirdikleri sürece inanıyorum ki Avrupa'da isimlerini sık sık duyacağımız futbolcular. Tabii ki her gün daha çok çalışmak zorundalar. Genç olduğunuz zaman Türkiye'de işiniz daha zor. Bir maç oynadığımda hemen havaya girdin deniliyor. Ben, Burak ve Onur olsun onlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Gazetelerde bu manşetler çıkmasın diye elimizden geleni yapıyoruz ki onlar sahada daha iyi performans göstersinler. Kardeşlerimizi destekleriz. Biz onları desteklediğimiz müddetçe onlar daha iyi yerlere gelecektir" diyerek açıklamalarını tamamladı.



OLCAY BASIN MENSUPLARINI UNUTMADI

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncularından Olcay Şahan, Çalışan gazeteciler günü nedeniyle, maç sonrasında basın mensuplarıyla fotoğraf çekildi.