Pitroipa önerisi

Devam eden transfer çalışmaları kapsamında Çalımbay'ın önüne gelen son isim Burkina Fasolu Jonathan Pitroipa olduğu belirlendi. En son Al- Nasr forması giyen 31 yaşındaki serbest statüdeki sağ kanat oyuncusu, menajerler tarafından önerildi. Kariyerinde Rennes, Hamburg, Freiburg ve Abu Dhabi formalarını da giyen deneyimli ismi Çalımbay'ın izleyip karar vereceği öğrenildi.