 Pitroipa önerisi – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Pitroipa önerisi

    Pitroipa önerisi
    Devam eden transfer çalışmaları kapsamında Çalımbay'ın önüne gelen son isim Burkina Fasolu Jonathan Pitroipa olduğu belirlendi. En son Al- Nasr forması giyen 31 yaşındaki serbest statüdeki sağ kanat oyuncusu, menajerler tarafından önerildi. Kariyerinde Rennes, Hamburg, Freiburg ve Abu Dhabi formalarını da giyen deneyimli ismi Çalımbay'ın izleyip karar vereceği öğrenildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:59
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