Rıza Çalımbay'dan transfer müjdesi!

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kendisinden daha şanslı olduğunu belirten Çalımbay, "Şenol hoca benden şanslıydı, sezon başında gitti. Takımını kendi kurdu, istikrar sağladılar. Şampiyonlar Ligi oynuyor, güzel işler yapıyor. Zaten oturmuş bir takım, kaliteli oyunculara sahipler. Onlar için zor maç yok. Beklemediğimiz bir anda puan kaybedebiliyorlar. Şenol hoca kadar şanslı değilim, bu takımı ben kurmadım. Trabzonspor'a sezon başında gitmek isterdim. Kendi oyuncu sistemime göre oyuncu alayım isterdim. Benim hedefim de Şenol hoca gibi, onun gibi başarılı bir sistem kurmak isterim." ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINDA 1-2 TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Transfer için konuşan teknik adam, "İyi kadro vardı, Ersun hocaya bir şey söylemek istemiyorum ama ben olsaydım daha farklı olurdu. Ersun hoca da güzel şeyler yapmış, iyi oyuncular kazandırmış. Biz aldığımızda Trabzonspor kriz içindeydi, yoksa Ersun hoca da ayrılmazdı. Devre arasında transfer yapma şansımız çok az. Devre arası transfer için en zor zamandır. İyi oyuncu almak isteseniz, maliyeti büyük. 1-2 transfer yapmak istiyoruz, yönetim kurulu ve başkan uğraşıyor. Kulübe zarar vermeden, elimizdeki oyunculardan iyiyse alacağız. Bizden de bir oyuncumuzu isteseler, maliyeti çok büyük olur. Yapabilirsek, 1-2 transfer yapacağız." dedi.

"CENK TOSUN EVERTON'DA BAŞARILI OLACAKTIR"

Cenk'in Avrupa'da başarılı olacağına inandığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'tan Cenk'i istiyorlar, Beşiktaş çok büyük bir para olursa verir. Cenk, Premier Lig'e gidiyorsa, Everton istiyorsa, başarısı için istiyorlar. Cenk'in attığı her gol ya ayın golü, ya da yılın golü seçiliyor. Muhteşem goller atıyorlar. Gittiğinde de orada başarılı olacağına düşünüyorum. Türk futbolu adına çok seviniyorum. Keşke Dünya Kupası'nda da Türkiye olsaydı." diye konuştu.

KUCKA VE SOSA'NIN TAKIMDAKİ DURUMU

Kucka ve Sosa'nın durumunu değerlendiren Rıza Çalımbay, "Kucka çok beğendiğim bir oyuncu, geldiğimde sakattı. Gerçekten üst düzey bir oyuncu, daha çok şeyler vereceğine yürekten inanıyorum. Sosa'nın kendisine de söyledim, sezon başında gelseydim, sana 10-15 gün antrenman yaptırım oynatırdım dedim. Sosa bu değil. Kendi kapasitesine gelirse bir sıkıntı yok, ama gelemezse bizim için sorun olur." görüşlerini paylaştı.

"YUSUF VE ABDÜLKADİR'İN AVRUPA'YA GİTMELERİNİ İSTERİM"

Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'nın durumunu değerlendiren Çalımbay, "İkisine de çok iyi transfer teklifi gelirse, Avrupa'ya gitmelerini isterim. Türk futbolu adına, Trabzonspor altyapısı adına muhteşem bir şey olur. İkisine de elimizden geleni vereceğiz. İkisi de futbolu çok seviyorlar, öyle olan oyunculara da bizim vereceğimiz tek şey destek." mesajını yolladı.

"BURAK'TA İLK KEZ GÖRDÜM, ÖZEL HOCAYLA ÇALIŞIYOR"

Burak Yılmaz'ın profesyonel anlamda kendisini çok geliştirdiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Ben ilk defa gördüm, Burak'ın kendi antrenörü var. Tesisten çıkarken baktım, biri çalışıyor, sakat oyuncu sandım. Yabancı antrenörü ile birlikte çalışıyor. Yaptıkları çok güzel. Bunu düşünmesi, kendisine yabancı bir hoca tutması, takdir edilesi. Bana göre çok iyi bir duruma gelmiş, tam profesyonel olmuş." diyerek sözlerini noktaladı.