 Rıza Çalımbay eski takımından o ismi getiriyor! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    eski takımından o ismi getiriyor!

    Rıza Çalımbay eski takımından o ismi getiriyor!

    Teknik Direktörü 'ın 'dan eski öğrencisi 'ı takıma katmak istediği ortaya çıktı.

    Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz'ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü 'ın 'dan eski öğrencisi 'ı takıma katmak istediği öğrenildi.

    Habertürk'ün haberine göre; Çalımbay'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi.

    Yönetim ayrıca, Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle de yine kırmızı-beyazlılarda forma giyen Sakıb Aytaç'ı da bitirmek istiyor. Bu hafta iki oyuncu için de görüşmelerin gerçekleşeceği ifade edildi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:59
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