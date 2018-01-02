Rıza Çalımbay eski takımından o ismi getiriyor!

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz'ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalya'dan eski öğrencisi Deniz Kadah'ı takıma katmak istediği öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre; Çalımbay'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi.

Yönetim ayrıca, Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle de yine kırmızı-beyazlılarda forma giyen Sakıb Aytaç'ı da bitirmek istiyor. Bu hafta iki oyuncu için de görüşmelerin gerçekleşeceği ifade edildi.

