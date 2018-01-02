Rıza Çalımbay eski takımından o ismi getiriyor!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalya'dan eski öğrencisi Deniz Kadah'ı takıma katmak istediği ortaya çıktı.
Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz'ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Antalya'dan eski öğrencisi Deniz Kadah'ı takıma katmak istediği öğrenildi.
Habertürk'ün haberine göre; Çalımbay'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi.
Yönetim ayrıca, Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle de yine kırmızı-beyazlılarda forma giyen Sakıb Aytaç'ı da bitirmek istiyor. Bu hafta iki oyuncu için de görüşmelerin gerçekleşeceği ifade edildi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:59
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Kocaman'dan takıma gözdağı!
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası Sergen Yalçın ve George Hagi Kocaman'ın takımında olsaydı OYNAYAMAZDI. Çünkü ikisi de çalışmayı sevmiyordu.
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 9
Yorum
relaks Biraz ön direğe gelen toplara çalışsın..Cenk 'i 2 ye katlar..
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Başkandan futbolculara rest!
Toplam 6
Yorum
hak edin zaten galibiyet almak için ödenen maaşlarınızı geri verirseniz prim almaya hak kazanabilirsiniz.Başkan haklı ben olsam bende vermem
Rıza Çalımbay eski takımından o ismi getiriyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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