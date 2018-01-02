 Hem az yedi hem çok gol attı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Hem az yedi hem çok gol attı

    Hem az yedi hem çok gol attı
    2016'da lig ve kupada oynadığı 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören , 2017'de ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, 70 gol atıp 44 gol yedi. Bordo-mavililer attığı ve yediği gol noktasında da 2017 yılındadaha başarılı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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