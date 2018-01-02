Hem az yedi hem çok gol attı









2016'da lig ve kupada oynadığı 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören Trabzonspor , 2017'de ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, 70 gol atıp 44 gol yedi. Bordo-mavililer attığı ve yediği gol noktasında da 2017 yılındadaha başarılı. 02 Ocak 2018, Salı Güncelleme: 23:35 Etiketler: Trabzonspor







