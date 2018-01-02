 Fırtına’nın 2017 karnesi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Fırtına’nın 2017 karnesi

    Fırtına’nın 2017 karnesi
    ATİKER Konyaspor'a 1-0 yenilerek 2017'yi mağlubiyetle tamamlayan , 2017 yılında oynadığı 40 maçta, 2016'da 44 karşılaşmaya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu. 2016'da lig ve kupada 44 maça çıkan, 16 galibiyet, 6 beraberlik alan ve 22 kez kaybeden , 2017'de 40 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik aldı ve 8 kez kaybetti.

    17 galibiyet aldı
    Bordo-mavili takım 2016 yılında ligde 33 maç oynadı ve 10 galibiyet, 4 beraberlik, 19 mağlubiyetle 34 puan elde etti. , 2017'de ise ligde çıktığı 35 karşılaşmada 17 galibiyet, 11 galibiyet ve 7 yenilgi ile 62 puan topladı, 2016 performansını neredeyse ikiye katladı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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