 Fırtına, Passolig'de uçuşa geçti! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Fırtına, 'de uçuşa geçti!

    Fırtına, Passolig'de uçuşa geçti!

    'de yeni sezon satışlarında yakaladığı müthiş artışla dikkat çekiyor. 4 büyük kulüp arasında Trabzonspor yüzde 105 artışla başı çekti.

    'de ilk yarının geride kalmasıyla taraftar ortalamaları verileri de ortaya çıktı. satışlarında yaşanan artış dikkat çekerken, en büyük ortalamayı yakaladı. Sezon başında 95 bin 256 Passolig satışı yapan Trabzonspor'da bu sayı 17. hafta itibariyle 195 bin 58 oldu. Bordo-mavililerdeki artış yüzde 105 olarak dikkat çekti. Karadeniz temsilcisi bu oranla, 4 büyükler arasında en büyük artışı yaşayan ekip oldu. yüzde 71, yüzde 67 ve ise yüzde 51 artış yaşadı.

    EN ÇOK KARTI GALATASARAY SATTI
    Rakamsal olarak bakıldığında ise en çok Passolig artışını Galatasaray yaşadı. Sezon başında 384 bin 200 Passolig satan sarı-kırmızılılar, 17 hafta sonunda 642 bin 867 sayısına ulaştı ve toplamda 258 bin 667'lik bir artış yaşadı. Sezona 345 bin 415 Passolig'le başlayan son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 246 bin 80 Passolig kart satarak toplamda 591 bin 495 kart sayısına ulaştı. 4 büyükler içinde sezona en çok Passolig sayısıyla başlayan Fenerbahçe, 409 bin 488 Passolig kartla başladığı sezonda 620 bin 104 kart sayısına ulaştı. (Sabah)

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:26
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