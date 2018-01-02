Burak sürprizi

Yılbaşını geçirmek için Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı'na giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un yıldızı Burak Yılmaz'ı telefonla görüntülü arayarak jandarma ve korucularla görüştürdü. Yılmaz, "Herkese selamlarımı yolluyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin duacısıyız" ifadesini kullandı.