Umutlar 2018’de
2017'de iki hoca geldi
Trabzonspor önceki yılların aksine 2017 yılında iki teknik direktörle çalıştı. Bordo-mavililer kabus gibi geçen 2016 yılında 4 teknik adamla çalışmış ancak bir türlü istikrarı sağlayamamıştı. Karadeniz ekibi söz konusu yılda ise Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay isimlerine görev verdi.
Ersun Yanal gönderildi
KARADENİZ ekibi, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla takımı emanet ettiği teknik direktör Ersun Yanal ile 26 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 44 gole karşılık ise kalesinde 35 gol gördü. Yanal'ın gönderildiği dönemde ise bordo-mavili takım 9 puan ile 11 sırada yer aldı. Dönemin lideri Galatasaray ile Trabzonspor'un arasındaki puan farkı 13'tü.
İnişli-çıkışlı skorlar
Bordo-mavililer 2017 yılında Süper Lig'de 35 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 7 kez kaybetti. Karadeniz ekibi attığı 60 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında ise çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü.
Son 7 sezonun en iyisi
Trabzonspor son 7 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2017 yılının sonlarında gösterdi. En son 2010-2011 sezonunda 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 24, 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016-2017 sezonunda 21 puan, bu sezon da 29 puan elde etti. Karadeniz ekibi, attığı 33 golle de son 7 sezonun en gollü ilk yarısını geride bıraktı.
12 futbolcu transfer etti
KARADENİZ ekibi 2017 yılında 8'i yabancı 4'ü yerli olmak üzere 12 futbolcu transfer etti. Karadeniz ekibi söz konusu transferler için 14 Milyon 150 Bin Euro (64 Milyon 215 Bin TL) bonservis bedeli ödedi. Bordo-mavililer söz konusu yılda Rodallega, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Medjani, Mas, Pereira, Sosa, Hubocan, Kucka, Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:32
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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