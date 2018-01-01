 Umutlar 2018’de – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Umutlar 2018’de

    Umutlar 2018’de
    2017'ye 50. yıl sinerjisiyle başladığı yeni sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karadeniz ekibi, 'Her şey bitti' denilen sezonda yaptığı teknik direktör değişimiyle birlikte umutlarını 2018'e taşıdı. 18 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılışının gerçekleşmesinin ardından , yeni stadyumunda ilk maçını ise 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynadı. Söz konusu müsabakayı bordo-mavililer 4-0 kazanarak iyi bir başlangıç yapmıştı. Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadyumu'nda 17 Süper Lig maçı oynadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve kez de 2 mağlup oldu.

    2017'de iki hoca geldi
    Trabzonspor önceki yılların aksine 2017 yılında iki teknik direktörle çalıştı. Bordo-mavililer kabus gibi geçen 2016 yılında 4 teknik adamla çalışmış ancak bir türlü istikrarı sağlayamamıştı. Karadeniz ekibi söz konusu yılda ise Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay isimlerine görev verdi.

    Ersun Yanal gönderildi
    KARADENİZ ekibi, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla takımı emanet ettiği teknik direktör Ersun Yanal ile 26 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 44 gole karşılık ise kalesinde 35 gol gördü. Yanal'ın gönderildiği dönemde ise bordo-mavili takım 9 puan ile 11 sırada yer aldı. Dönemin lideri Galatasaray ile Trabzonspor'un arasındaki puan farkı 13'tü.

    İnişli-çıkışlı skorlar
    Bordo-mavililer 2017 yılında Süper Lig'de 35 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 7 kez kaybetti. Karadeniz ekibi attığı 60 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında ise çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü.

    Son 7 sezonun en iyisi
    Trabzonspor son 7 sezonun en iyi ilk yarı performansını 2017 yılının sonlarında gösterdi. En son 2010-2011 sezonunda 17 haftada 42 puan toplayarak en başarılı dönemini geçiren bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 24, 2013-2014 sezonunda 27, 2014-2015 sezonunda 26, 2015-2016 sezonunda 24, 2016-2017 sezonunda 21 puan, bu sezon da 29 puan elde etti. Karadeniz ekibi, attığı 33 golle de son 7 sezonun en gollü ilk yarısını geride bıraktı.

    12 futbolcu transfer etti
    KARADENİZ ekibi 2017 yılında 8'i yabancı 4'ü yerli olmak üzere 12 futbolcu transfer etti. Karadeniz ekibi söz konusu transferler için 14 Milyon 150 Bin Euro (64 Milyon 215 Bin TL) bonservis bedeli ödedi. Bordo-mavililer söz konusu yılda Rodallega, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Medjani, Mas, Pereira, Sosa, Hubocan, Kucka, Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:32
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