Süper Lig'in vazgeçmeyen takımı Trabzonspor!
Süper Lig'in ilk devresinde geriye düştüğü maçlardan tam 11 puan çıkaran Trabzonspor, mağlup duruma düştüğü müsabakalardan en fazla puan çıkaran takım oldu.
Karadeniz ekibi, geriye düştüğü 9 maçın 3'ünü galibiyetle, 2'sini beraberlikle tamamlarken, 4'ünde ise diğer müsabakaların aksine beklenen dönüşü sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 11 puan toplayarak, bu alanda ilk sırada yer aldı.
Karadeniz ekibi ligin ilk haftasında sahasında oynadığı Atiker Konyaspor maçında 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. Yine evindeki Gençlerbirliği mücadelesinin henüz 6. dakikasında golü yedikten sonra tam 47 dakika boyunca maçı 1-0 mağlup şekilde sürdüren bordo-mavililer, bu mücadeleden de 3-1 galip ayrıldı. İstanbul deplasmanında Beşiktaş karşısında iki kez yenik duruma düşmesine karşın karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, sahasında Osmanlıspor karşısında da iki kez yenik duruma düştü fakat yine aynı geri dönüşlerden birini gerçekleştirdi ve müsabakayı 4-3 kazandı. Ligde ilk yarının son haftasında oynadığı Karabükspor maçının 74. dakikasında 1-0 yenik duruma düşen Karadeniz ekibi, 80. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'u bu alanda 10 puan ile Antalyaspor takip etti. Kırmızı-beyazlı ekip mağlup durumda olduğu 14 maçın 2'sini galibiyet, 4'ünü de beraberlikle bitirdi. 8 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.
Ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Galatarasaray da mağlup konumda olduğu 7 maçın 3'ünü kazandı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 4'ünü ise kaybetti. Aslan, söz konusu müsabakalarda 9 puan topladı.
Sivasspor da 10 maç içerisinde geriye düşmesine rağmen bu mücadelelerin 3'ünü galibiyetle tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, geriye kalan 7 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı ve 9 puan alabildi.
Oynadıkları maçlarda mağlup konumda olup puan toplayabilen diğer takımlar ise şöyle:
Medipol Başakşehir (8 puan), Göztepe (7 puan), Aytemiz Alanyaspor (6 puan), Bursaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor (5 puan), Fenerbahçe (4 puan), Kayserispor ve Kardemir Karabükspor (3 puan), Beşiktaş , Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor (2 puan), Kasımpaşa ve Gençlerbirliği (1 puan).
Geriye düştüğü maçlardan puan çıkaramayan tek takım ise Atiker Konyaspor oldu.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:45
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Toplam 3
Yorum
hahan yetenekli olsaydı avrupa takımları çoktan almıştı zaten.
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Toplam 1
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Toplam 2
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kartal Kocamanın şimdiye kadar aldırdıgı oyunculara bir bakın bakalım,hangisine iyi diyebileceksiniz,bu oyunculara kaç para kaptırdınız.Sonra konuş
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