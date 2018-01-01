 N’Doye’a iki talip – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    N’Doye’a iki talip

    N’Doye’a iki talip
    Bu sezon 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen N'Doye'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Senegalli forvet ile sözleşmesini uzatmak için görüşme yapılırken, Bursa ve Konyaspor'un N'Doye'u istediği ancak sezon sonunda serbest kalma ihtimali karşısında cazip bir teklif yapmadıkları öğrenildi
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:57
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