 Çalımbay ile 20 puan – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ile 20 puan

    Çalımbay ile 20 puan
    , döneminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi, Çalımbay ile 20 puan topladı. 7. sırada yer alan bordo-mavililer ile lider arasında 7 puan fark bulunuyor.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:48
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