 Burak Yılmaz ışıl ışıl – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ışıl ışıl

    Burak Yılmaz ışıl ışıl
    Bordomavililerin sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımında tekrar kadrosuna kattığı golcü oyuncu Süper Lig'in en iyi çıkış yapan isimlerinden biri oldu. Ligde takımı adına 14 gole imza atan oyuncu söz konusu golleri forma giydiği 14 maçın 9'unda kaydetti. Bordo-mavililerin topladığı 29 puanın 18'nde Burak Yılmaz'ın katkısı bulunuyor. Gol krallığı yarışında ise Burak Yılmaz, Bafetimbi Gomis ve Adis Jahovic ile birlikte 14 gol ile ilk sırayı paylaşıyor. Söz konusu golleri Galatasaray'lı Gomis forma giydiği 17 maçta atarken, Göztepeli Jahovic ise 16 maçta attı. Rakiplerinden daha az süre alan Burak Yılmaz ise 14 maçta attı.


    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:48
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