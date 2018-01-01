 Bordo-mavili orkestra – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Bordo-mavili orkestra

    Bordo-mavili orkestra
    'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi ise müzik enstrümanları eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken çekildiği videoyu paylaşırken, arkadaşlarının Trabzonspor forması giymesi ise dikkat çekti. Ayrıca Arjantin'e transferi gündemde olan Emmanuel Mas da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:52
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