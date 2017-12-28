 Mas’ta ‘satıştan pay’ pürüzü – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    ’ta ‘satıştan pay’ pürüzü

    <a href="/index/mas?id=b996df1c-0cfa-45ef-9083-4daf9b36a336" class="" rel="tag">Mas</a>’ta ‘satıştan pay’ pürüzü
    Bordo-mavili yönetimin, Emmanuel için Arjantin kulübü Boca Juniors ile yapılan görüşmelerde 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli için büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Aradaki tek sorunun 'un bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesinin olduğu bildirildi. Bu konuda oldukça ısrarcı olan Fırtına'nın, aksi taktirde 'ın satışına onay vermeyi düşünmediği belirtildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
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