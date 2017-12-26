Tecrübeli hoca yapılacak transfer sayısını açıkladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kulüp maddi sıkıntıya girmeyecekse yapacağımız transfer sayısı belli" dedi. Yapılacak transfer sayısıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca "Yapacağımız transfer sayısı 4 olmaz, en fazla 3. Şu kesin bizim 1-2 tane transfere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:22
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Eto'o Fener'i istiyor
Toplam 11
Yorum
Bc dlyrk istemiyoruz eto filan adamın resmi yaşı 36 kimbilir gerçekte 45 mi 50 mi bırakın bu işleri altyapıdan adam çıkarın bu daha güzel bizim için.
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Kupada maç programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
ömer özakça kim kazanacak bakalım
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Eljif Elmas’a kulüp aranıyor
Toplam 5
Yorum
hadi oradan neden aldınız hadi oradan
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