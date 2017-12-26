 Tecrübeli hoca yapılacak transfer sayısını açıkladı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Tecrübeli hoca yapılacak transfer sayısını açıkladı

    Tecrübeli hoca yapılacak transfer sayısını açıkladı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kulüp maddi sıkıntıya girmeyecekse yapacağımız transfer sayısı belli" dedi. Yapılacak transfer sayısıyla ilgili de konuşan tecrübeli hoca "Yapacağımız transfer sayısı 4 olmaz, en fazla 3. Şu kesin bizim 1-2 tane transfere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:22
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