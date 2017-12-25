Evlat kurşunu
Eski Trabzonsporlu İbanez ortaladı, Yatabare golü attı, Karabük puanı kaptı
Karadeniz ekibinde 25 maçta 5 gol atan 31 yaşındaki Yatabare dün inanılmaz istekliydi. Tek başına birçok pozisyon bulan Malili forvet, bordo-mavili savunmaya zaman zaman zor onlar yaşattı. Trabzonspor daha önce de Akhisaspor forması giyen Henrique'den 2, Kadir Keleş'ten 1 gol yerken, Sivasspor forması giyen Muhammed Demir de bordo-mavilileri boş geçmemişti.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:44
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