Evlat kurşunu

Eski Trabzonsporlu İbanez ortaladı, Yatabare golü attı, Karabük puanı kaptı

Kardemir Karabükspor karşısında kiralık gönderdiği İbanez'in asisti ve bonservisi ile verdiği Yatabare'nin golü ile bir puana razı gelen Trabzonspor bu sezon eski oyuncularından 5 gol yedi.



Karadeniz ekibinde 25 maçta 5 gol atan 31 yaşındaki Yatabare dün inanılmaz istekliydi. Tek başına birçok pozisyon bulan Malili forvet, bordo-mavili savunmaya zaman zaman zor onlar yaşattı. Trabzonspor daha önce de Akhisaspor forması giyen Henrique'den 2, Kadir Keleş'ten 1 gol yerken, Sivasspor forması giyen Muhammed Demir de bordo-mavilileri boş geçmemişti.