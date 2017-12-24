Fırtına'nın galibiyeti çizgiden döndü!
Trabzonspor, Karabükspor deplasmanından neredeyse 3 puanı çıkarıyordu.
Mücadelenin son dakikasında Sosa'nın frikiğinde top önce direğe ardından kaleciye çarptı, kale çizgisi üzerinde, gol olmaya adeta santimlerle ölçülecek bir mesafede bir süre durduktan sonra savunma uzaklaştırdı.
İŞTE O AN!
*(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:32
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 10
Yorum
Neden kalmazlar Benim anlamadigim bu t’s Buyuk takimiz diyorlar Ama Iyi oyuncularini tutamiyorlar zamaninda ogun,Abdullah,selcuk,burak sira yazicida Galiba
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Fırtına, Karabük'te dindi!
Toplam 3
Yorum
Serkan Onur un altı pas içine gelen top u alması lazımdı. yazık oldu . çok önemli 2 puanı kaybettik.
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Karabükspor - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 2
Yorum
shadow yazıklar olsun kimseden puan alamıyor bir tek Ts den alıyor yazıklar olsun bu mu büyük takım ?
Fırtına'nın galibiyeti çizgiden döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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