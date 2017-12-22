'Mas gitmek istiyor!'

Rıza Çalımbay, Arjantinli sol bek Mas'ın ayrılmak istediğini vurgulayarak, "Bunun nedeni milli takımla ilgili. Kendisi milli takıma gitmek istiyor. Onu Arjantin'den iyi bir kulüp istiyor. Başkan, yönetim görüşüyor. Kulübe uygun olursa, bize uyarsa arkadaşın kendi ülkesine gidip milli takımda başarılı olmasını isteriz. Zaten kafasında gitme varsa engellememiz mümkün değil. Bizim transferde izlediğimiz bir sürü isim var. Şu anda, Mehmet Yılmaz, Mısır'da 3 maç izliyor. Geçen hafta başka yere gittik. Yardımcım yarın (bugün) İspanya'ya gidiyor. Bir sürü maçlar seyrediyoruz. Mas, giderse kesin adam alacağız. Kafamızda oyuncular var, onlardan birkaçına bakacağız. Tabii ki en iyisini alacağız. Yerli bulabilsek daha iyi ama yerli de sıkıntılı" açıklamasını yaptı.