 Öncelik iç transferde – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Öncelik iç transferde

    Öncelik iç transferde
    Bordo-mavili takımda kadro şişkinliği ve aynı bölgelerdeki oyuncu fazlalığı nedeniyle rahatsızlığını dile getiren teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, öncelikle iç transferin çözüme kavuşturulmasını istediği öğrenildi. Yönetimle görüşmelerini sürdüren başarılı hocanın, önce kadro şişkinliğinin giderilmesi ardından da dış transfere odaklanılması gerektiği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:18
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