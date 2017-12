Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici yorumu

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı.

İşte Muharrem Usta'nın açıklamaları:



RIZA HOCA TERCİHİNDE ÇOK DÜŞÜNMEDİK



Rıza Hoca ile birlikte öyle bir süreç yaşadık ki... Şu anki tablo, tüm camiada sahiplenilen bir tablo oldu. hoca değiştirerek doğrusunu yaptık. Biz de bir sınavdan geçtik. Olması gerekeni yaptık. Yeni bir hoca ile yeni bir takım kurma problemi yaşamayacağız. Takımımız Türkiye'nin en iyi, en kaliteli takımlarından biri. Akhisar maçına benden daha fazla üzülen olmamıştır. Hemen Rıza Hoca ile görüştük. Genel sekreterimiz, asbaşkanımız ve ben teknik direktör konusunu konuştuk. Yerli olmasına karar verdik. Aslında çok da düşünmedik.



ÇOK İYİ BİR KADROMUZ VAR

Yol haritamız belli. Şu kadar oyuncu alacağız vs. gibi büyük bir kaosun içindeyiz. Hiçbir oyuncu almasak da kadromuz çok iyi diyebileceğimiz bir kadromuz var.



HUBOCAN KAYBOLMAK ÜZEREYDİ

Scout ekibimizle tespit edip aldığımız Hubocan kaybolmak üzereyken şu an en iyi savunmacılardan biri konumuna geldi. Altını çizmek istiyorum, çok iyi ve derinliği olan bir kadromuz var. Bu kadroyu zinde tutmak çok önemli. Geçen sene Okay veya Onazi sakatlandığında eyvah diyorduk. Sadece bu hafta Kucka cezalıydı, sakat oyuncular vardı. Eyvah demdik. Bu büyük bir şans. Rıza Hoca göreve başladığında futbolcularla birlikte bir toplantı yaptım. Hocam biz forma adaleti istiyoruz. Forma hak edenin olmak zorunda... Yönetim olarak isteğimiz buydu.



MEHMET EKİCİ YORUMU

Bizden Fenerbahçe'ye giden Mehmet Ekici, sakatlık yaşadı. Henüz dikiş tutturabilmiş değil. Ben Mehmet "İstanbul'daki kulüplerden ikisi, hangisini isterseniz giderim" dedi. Sonra bir kulüpte ısrar etti. Ben de böyle yaparsan seni kadro dışı bırakırım dedim. Israr etti, ben 6 ay oynamayınca onun böyle sorunlar yaşayacağını biliyordum. Bir doktor olarak bunu tahmin etmiştim.



SOSA AYRILMAYACAK

Önceki teknik kadronun hatası Sosa hazır olmadan ortaya atmaları oldu. Sosa'nın şehirle bir sorunu yok. Sosa, ikinci devreyle birlikte takım içindeki en önemli arkadaşlarımızdan biri olacak. Rıza Hoca da bu görüşte. Sosa bize lazım.