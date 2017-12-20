En iyisi Çalımbay

Teknik direktör Şenol Güneş’in ardından Trabzonspor’da son 6 sezon içinde görev yapan 8 hoca arasında en iyi çıkışı yapan isim Rıza Çalımbay oldu: 8 maçta 19 puan

Süper Lig'de yaptığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen ve bu konuda bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen Trabzonspor, 6 sezon içinde 10 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Söz konusu dönem içinde bir yıla bir teknik adam sığdıramadığı görülen Karadeniz ekibinde, Şenol Güneş'in ardından en iyi çıkışa imza atan isim ise Rıza Çalımbay oldu. Bordo-mavili kulüpte görev alan hocaların ilk 8 maçına bakılarak yapılan araştırmada Trabzonspor'un yeni antrenörü Rıza Çalımbay'ın diğer teknik adamlara fark attığı görülüyor. Bu sezona Ersun Yanal ile iyi başlayamayan Fırtına, Rıza Çalımbay ile şahlandı. 54 yaşındaki hoca ile Trabzonspor ligde ve kupada çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı; 1 kez de kaybetti.



BİRÇOK HOCA GELDİ

2009-2010 sezonunun 20. haftasında takımı alan ve 2012-2013'ün 19. haftasında kulüpten ayrılan Şenol Güneş'in ardından bordomavili ekibi sırasıyla; Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı, Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay görev aldı. Bu deneyimleri isimlerin ilk 8 haftada elde ettikleri saha sonuçlarına bakılınca Çalımbay'ın farkı ve başarısı net olarak ortaya çıkıyor (Yandaki tablo). Çalımbay'dan sonra Ersun Yanal ve Mustafa Akçay 14'er puanla geliyor.



NEREDEN NEREYE

Ligde 8. haftada Akhisar'a evinde 6-1 yenilen bordo-mavililer, lider G.Saray'ın tam 11 puan gerisine düşüp 11. sırada 50. yıldaki şampiyonluk hayallerine erken veda etme tehlikesiyle karamsar bir havaya bürünmüştü. İşte o tablodan Trabzon şimdi bambaşka noktaya geldi. Akhisar maçı sonrası Yanal'ı gönderip Rıza Çalımbay'ı getiren Karadeniz ekibi, 54 yaşındaki hoca ilk maçta Malatya'ya yenilince fark 14'e çıktı. Ancak Çalımbay'lı Fırtına ardından çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez de yenilerek 19 puan topladı. 33 puanlı lider Başakşehir ile farkı 5'e indirdi.



HEDEF 2010-11'DEKi SERi

Süper Lig'de art arda 5 maç kazanan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u da devirerek 2010- 2011'deki galibiyet serisi başarısını yakalamaya çalışacak. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Çalımbay yönetiminde, 12. hafta Osmanlıspor'u 4-3, 13. hafta Demir Grup Sivasspor'u 2-1, 14. hafta Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. hafta Kasımpaşa'yı 3-0, geçen hafta da Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek art arda 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Hafta sonunda Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, rakibini yenmesi halinde, 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisini yakalayacak.



11 MAÇI KAZANMIŞTI

Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda 6 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u mağlup ederse, ligde 2010- 2011 ile birlikte son 14 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak. Karadeniz ekibi, 2003-04 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.



Azim, istek ve özveri

RIZA Çalımbay'ın en iyi çıkış yapan teknik adamlar arasında olması bir tesadüf değil, azim, istek, özveri ve inancın bir meyvesidir. Takımına izin veren, kendisi ise izin yapmak yerine Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor maçını tribünden takip ederek, özverinin nasıl yapılmasını gösteren Çalımbay, başarıyı fazlasıyla hak ediyor. Bu çok basit bir durum gibi gözükse de Rıza Çalımbay'ı maç izlerken gören futbolcu, taraftar ve dolayısıyla camianın ona saygısı artacaktır ve bu kenetlenmenin önünü açacaktır. Şu an yakalanan çıkışın devam etmesi için en büyük anahtar ise kenetlenmekten geçiyor.



Mini yorum Yunus Emre SEL



