Uğur: Trabzon’da bırakırım

Bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Uğur Demirok, futbolu Trabzon'da bırakmak istediğini belirtti. 29 yaşındaki stoper, "Bizi sokakta insanlar neredeyse sırtlarında taşıyacaklar. Mutluluğu da üzüntüyü de fazla yaşıyoruz. Onur ve Burak bu yılı 2009-2010 sezonuna benzetiyor. İnşallah o dönemleri yeniden yaşayabiliriz. Trabzon başarıya aç. Rıza hoca takıma hava kattı. Ben de futbolu