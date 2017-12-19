Uğur: Trabzon’da bırakırım
Bordo-mavili takımın başarılı oyuncusu Uğur Demirok, futbolu Trabzon'da bırakmak istediğini belirtti. 29 yaşındaki stoper, "Bizi sokakta insanlar neredeyse sırtlarında taşıyacaklar. Mutluluğu da üzüntüyü de fazla yaşıyoruz. Onur ve Burak bu yılı 2009-2010 sezonuna benzetiyor. İnşallah o dönemleri yeniden yaşayabiliriz. Trabzon başarıya aç. Rıza hoca takıma hava kattı. Ben de futbolu
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Uğur: Trabzon’da bırakırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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