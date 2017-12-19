Oynamayan tek isim Arda
Bordo-mavili takımda 19 maçlık periyotta 1'er maçta forma şansı bulan genç oyuncular Hüseyin, Uğurcan, Furkan ve Abdurrahim takımda en az sahada kalan isimler oldu. Trabzonspor'un 29 kişilik oyuncu kadrosunda tek şans bulamayan isim ise 16 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut oldu. Ancak Arda'nın son derece yetenekli olduğu ve gelecek vadettiği dile getiriliyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Oynamayan tek isim Arda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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