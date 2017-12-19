Oynamayan tek isim Arda

Bordo-mavili takımda 19 maçlık periyotta 1'er maçta forma şansı bulan genç oyuncular Hüseyin, Uğurcan, Furkan ve Abdurrahim takımda en az sahada kalan isimler oldu. Trabzonspor'un 29 kişilik oyuncu kadrosunda tek şans bulamayan isim ise 16 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut oldu. Ancak Arda'nın son derece yetenekli olduğu ve gelecek vadettiği dile getiriliyor.