Buldozer
Bordo-mavililerin müthiş formu Bursaspor karşısında da sürdü. Trabzon evinde oynadığı maçta rakibini 1-0 devirdi. Lig ve kupada 12 yıl sonra yine 7 maçlık zafer serisi yakaladı
42. GALİBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor, lig tarihinde Bursaspor'u 42. kez devirmeyi bildi. Yeşil-beyazlı rakibine karşı gol sayısını da 124'e yükseltti. İç sahada Bursaspor'a karşı galibiyet sayısını 27'ye çıkardı.
Okay ve Uğur 11'e
Fırtına'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında forma giyen Ogenyi Onazi yerine Okay Yokuşlu şans buldu. Sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine ise Uğur Demirok forma giydi. Uğur yoğun tedavi ile bu mücadeleye yetiştirildi.
Maddi moral
Karadeniz ekibinde yönetim kurulu, Bursaspor maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Takımın gidişatının masaya yatırıldığı toplantı sonrası oyunculara geçmişe dönük alacaklarından dolayı 20'şer bin TL ödeme yapıldı. Bu ödeme ile futbolculara da moral takviyesi yapılmış oldu.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:34
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Buldozer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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