Bordo-mavililerin müthiş formu Bursaspor karşısında da sürdü. Trabzon evinde oynadığı maçta rakibini 1-0 devirdi. Lig ve kupada 12 yıl sonra yine 7 maçlık zafer serisi yakaladı

Karadeniz Fırtınası tam anlamıyla kasırgaya dönüştü... Bordo-mavililer, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ligde sırasıyla Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Trabzonspor bu serisine dün Bursaspor'u da ekledi. Ligde de BB Erzurum'u hem içeride hem dışarıda devirmeyi bildi. Trabzonspor son olarak 2004- 05 sezonunda art arda 7. maçından galibiyetle ayrılmıştı. Fırtına, Bursaspor galibiyetiyle ligde de bir ilki gerçekleştirdi. İlk kez üst üste 5 maç kazandı. Zirve takibini yakından sürdürdü.



42. GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor, lig tarihinde Bursaspor'u 42. kez devirmeyi bildi. Yeşil-beyazlı rakibine karşı gol sayısını da 124'e yükseltti. İç sahada Bursaspor'a karşı galibiyet sayısını 27'ye çıkardı.



Okay ve Uğur 11'e

Fırtına'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kasımpaşa maçında forma giyen Ogenyi Onazi yerine Okay Yokuşlu şans buldu. Sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine ise Uğur Demirok forma giydi. Uğur yoğun tedavi ile bu mücadeleye yetiştirildi.



Maddi moral

Karadeniz ekibinde yönetim kurulu, Bursaspor maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Takımın gidişatının masaya yatırıldığı toplantı sonrası oyunculara geçmişe dönük alacaklarından dolayı 20'şer bin TL ödeme yapıldı. Bu ödeme ile futbolculara da moral takviyesi yapılmış oldu.