Yusuf Erdoğan: Duygularımı kontrol etmekte zorlandım

Sezon başında Trabzonspor'dan Bursaspor'a transfer olan Yusuf, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendisi için duygusal bir maç olduğunu ifade ederek, "İlk dakikalarda duygularımı kontrol etmekte biraz zorlandım ama profesyonellikte bunlar var. Kaybettik, üzgün dönüyoruz ama yapacak bir şey yok. Son maçımızı iyi geçirip ligin ilk yarısını bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'un sezona kötü başladığını ama iyi devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah bundan sonra da iyi giderler. Kalbimin her zaman bir yanı burada. O yüzden Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Trabzonspor taraftarı bıraktığım gibi, bir değişiklik yok. Yine güzeldiler."