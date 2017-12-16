 Trabzonspor - Bursaspor | CANLI – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor - Bursaspor | CANLI

    Trabzonspor - Bursaspor | CANLI

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor.

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor, Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Saat 19.30'da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın 11'leri belli oldu.

    Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Mas, Okay, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, N'Doye, Burak

    Bursaspor: Harun, Ertuğrul, Titi, Ekong, Furkan, Barış, Merter Yüce, Yusuf, Batalla, Delarge, Stancu



    MAÇTAN NOTLAR


    ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, savunma hattında sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yerine Uğur'a, orta sahada Onazi'nin yerine sakatlığının ardından yeniden takıma dönen Okay'a ilk 11'de görev verdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Mustafa Akbaş ile Durica'nın yanı sıra genç oyuncular Batuhan, Abdurrahim ve Uğurcan 21 kişilik kadroda yer almadı.

    MAÇ ÖNCESİ PARA DOPİNGİ
    Trabzonspor yönetiminin Bursaspor maçı öncesinde Muharrem Usta başkanlığında toplanarak, futbolculara geçmişe dönük alacaklarından bir miktar ödeme yaptığı öğrenildi.

    PAUL LE GUEN TAKIMININ BAŞINDA
    Trabzon yolculuğu öncesi takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından sabah saatlerinde taburcu edilen Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzon'a gelerek Trabzonspor karşısında takımının başında sahaya çıktı.

    BADU KADRODAN ÇIKARILDI
    Bursaspor'da maç öncesi dağıtılan esame listesinde adı ilk 11'de bulunan Badu, daha sonra kadrodan çıkarıldı. Badu'nun yerine ilk 11'de Merter Yüce sahaya çıktı.

    TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
    Trabzonsporlu taraftarlar, Bursaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını dolduran bordo mavililer, karşılaşma öncesi de futbolculara sevgi gösterilerinde bulunup moral verdi. Bursasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün önemli kısmını doldurdu.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:47
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