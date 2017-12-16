Trabzonlu oyuncuya tehdit

Umarım çocuklarının acısından ölürsün. Umarım kız arkadaşın, annen ve baban kanserden ölür. Türkiye'den ve Trabzon'dan ayrılsan iyi olur. 3 sayılık atışlarından dolayı kaybettiğim her dolar için bana ödeme yapacaksın. Sana iki el ateş açacağım. Kız arkadaşına ölene kadar tecavüz edeceğim ve çocuklarını denize atacağım.





Trabzonspor Erkek Basktbol takımı zor günlerden geçiyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Demir İnşaat Büyükçekmece'ye uzatmalar sonucunda 105-113 mağlup oldu.Trabzonspor'da yenilgi sonrası başantrenör Zare Markovski ile yollar ayrıldı. Trabzon'da bir şok edici haber de oyunculardan geldi.Bordo mavili basketbolcu Osiris Eldridge, kendisine gönderilen tehdit mesajını takipçileriyle paylaştı. Eldridge'e gönderilen mesajda yer alan ifadeler şöyle: