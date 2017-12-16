Trabzonlu oyuncuya tehdit
Trabzonspor Basketbol Takımı oyuncularından Osiris Eldridge, sosyal medya hesabına gönderilen tehdit mesajını paylaştı.
Trabzonspor'da yenilgi sonrası başantrenör Zare Markovski ile yollar ayrıldı. Trabzon'da bir şok edici haber de oyunculardan geldi.
Bordo mavili basketbolcu Osiris Eldridge, kendisine gönderilen tehdit mesajını takipçileriyle paylaştı. Eldridge'e gönderilen mesajda yer alan ifadeler şöyle:
Umarım çocuklarının acısından ölürsün. Umarım kız arkadaşın, annen ve baban kanserden ölür. Türkiye'den ve Trabzon'dan ayrılsan iyi olur. 3 sayılık atışlarından dolayı kaybettiğim her dolar için bana ödeme yapacaksın. Sana iki el ateş açacağım. Kız arkadaşına ölene kadar tecavüz edeceğim ve çocuklarını denize atacağım.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:17
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Trabzonlu oyuncuya tehdit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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